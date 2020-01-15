Поліції надано право штрафувати водіїв за керування автомобілем на іноземній реєстрації, який своєчасно не вивезено за межі України, та за керування автомобілем з іноземними номерними знаками іншою особою, ніж та, що ввезла автомобіль на територію України.

Штраф складає 8 500 тис. та виноситься поліцейським на місці вчинення правопорушення (ч.8 ст.121 КУпАП).

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Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф складає вже 17 000 грн. з позбавленням права керування строком на 1 рік та з оплатним вилученням авто чи без такого (ч.8 ст.121 КУпАП). За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки.

Дію цих штрафів було призупинено законом №73-IX до 31.12.2019. Проте з 01.01.2020 штрафи почали діяти і поліція при виявленні порушення зобов’язана їх застосовувати.

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