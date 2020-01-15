Полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не покинул пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранным номерным знаком другим лицом, чем то, которое ввезло автомобиль на территорию Украины.

Штраф составляет 8 500 грн. и выносится полицейским на месте совершения правонарушения (ч.8 ст.121 КУоАП).

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Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн с лишением права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового (ч.8 ст.121 КУоАП). По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки.

Действие этих штрафов было приостановлено законом №73-IX до 31.12.2019. Однако с 01.01.2020 штрафы начали действовать и полиция при обнаружении нарушения обязана их применять.

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