С появлением на дорогах автомобилей с гибридными двигателями о них ходит много легенд и предостережений.

Наиболее распространенные мифы о гибридных автомобилях развенчивают специалисты компании Toyota, которая является лидером по производству гибридных авто в мире.

Миф1. Обслуживание гибридов дороже, чем обычных авто.

На самом деле это не так – стоимость технического обслуживания гибридной модели сопоставима со стоимостью аналогичной бензиновой версии, а на некоторых этапах такое обслуживание может обойтись даже дешевле благодаря конструктивным особенностям системы Hybrid. В этом контексте еще одним преимуществом гибридного автомобиля является возможность экономить на топливе благодаря его экономичности, особенно в условиях интенсивного движения по городу и пробкам.

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МИФ 2. Гибриды менее надежны по модели с ДВС.

На самом деле все элементы гибридной системы работают и выполняют нужные операции без участия водителя: от переключения между бензиновым двигателем и электромотором до зарядки батареи. К тому же гибридные модели демонстрируют высокие показатели надежности и регулярно занимают высокие места в соответствующих рейтингах в США и ЕС.

Миф 3. Существует возможность удара водителя или пассажира током.

На самом деле гибридные автомобили оснащены многоуровневой автоматической системой защиты, которая защищает от риска такого поражения.

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Миф 4. Гибрид плохо работает зимой.

На самом деле гибридный автомобиль эффективно заводится управляющим электромотором, который значительно мощнее традиционного стартера. Благодаря этому гибридные модели хорошо функционируют даже при очень низких температурах.

Миф 5. Высоковольтную батарею гибрида нужно часто менять.

HV-батарея очень надежная, а ее работа рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля.

Напомним, что в Одессе сделали гибридный троллейбус-электробус.