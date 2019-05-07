Переоборудованный электробус может проехать без контактной сети на расстояние до 50 км.

Коммунальное предприятие “Одесгорэлектротранс” показало на выставке экологического транспорта в Одессе переоборудованный троллейбус-электробус. Он создан на базе обычного троллейбуса с низким полом Skoda 21TR. Обновленная машина получила обозначение "Шкода-21TR КИП Од". Всего планируют сделать 5 таких электробусов.

Во время переоборудования троллейбус получил новую электронную систему управления и мощные аккумуляторы, на одной зарядке он теперь может преодолевать до 50 километров. А этого достаточно для того, чтобы обслуживать достаточно протяженные городские маршруты.

Преимущество электробуса с динамической подзарядкой в ​​том, что он способен работать от контактной сети с одновременной зарядкой аккумуляторов. А после подзарядки может ездить там, где нет "проводов". Таким образом, гибридный автобус может эксплуатироваться даже тогда, когда электросеть повреждена. Или на маршрутах, часть которого имеет контактную сеть, а часть – нет.

Напомним, что в Украине будут производить кузова для французских электробусов.