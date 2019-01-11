Контракт на изготовление кузовов подписан в начале 2019 года.

Отечественный производитель коммерческой техники "Богдан Моторс" заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов. 6 кузовов для этого заказчика уже были сделаны в 2018 году, сообщили в пресс-службе корпорации "Богдан". Количество заказных кузовов в новом заказе не разглашается.

Компания Bluebus является французским производителем экологического общественного транспорта. Она использует передовые технологии и ориентируется на уменьшение вреда для окружающей среды.

Напомним, в 2018 году в рамках первых контрактов "Богдан Моторс" доставил для Bluebus шесть 12-метровых кузовов, сделав прорыв на рынок Западной Европы. Ранее корпорация сотрудничала с восточными странами континента – электрический городской автобус "Богдан А70100" сейчас курсирует по улицам городов Польши. Также компания выполняет контракт с датской компанией BankeElectromotive, для которой на луцком ГП "Автосборочный завод №1" была произведена электромашина ERCV27 – первая украинская полностью электрическая машина.

"Богдан" готов поставлять такую технику и для украинских автопарков в случае наличия заказов, говорится в релизе компании.

Напомним, что продажи электромобилей в Украине выросли втрое.