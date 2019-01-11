Контракт на виготовлення кузовів підписано на початку 2019 року.

Вітчизняний виробник комерційної техніки "Богдан Моторс" уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів. 6 кузовів для цього замовника вже були зроблені у 2018 році, повідомили у прес-службі корпорації "Богдан". Кількість замовлених кузовів у новому замовленні не розголошується.

Компанія Bluebus є французьким виробником екологічного громадського транспорту. Вона використовує передові технології та орієнтується на зменшення шкоди для навколишнього середовища.

Нагадаємо, 2018 року у рамках перших контрактів "Богдан Моторс" доправив для Bluebus шість 12-метрових кузовів, зробивши прорив на ринок Західної Європи. Раніше корпорація співпрацювала зі східними країнами континенту - електричний міський автобус "Богдан А70100" наразі курсує вулицями міст Польщі. Також компанія виконує контракт із данською компанією BankeElectromotive, для якої на луцькому ДП "Автоскладальний завод №1" було вироблено електромашину ERCV27 - першу українську повністю електричну вантажівку.

"Богдан" готовий постачати таку техніку і для українських автопарків в разі наявності замовлень, говориться в релізі компанії.

Нагадаємо, що продажі електромобілів в Україні зросли втричі.