Переобладнаний електробус може проїхати без контактної мережі на відстань до 50 км.

Комунальне підприємство "Одесміськелектротранс" показало на виставці екологічного транспорту в Одесі переобладнаний тролейбус-електробус. Він створений на базі звичайного тролейбуса з низькою підлогою Skoda 21TR. Оновлена машина отримала позначення “Шкода-21TR КВП Од". Всього планують зробити 5 таких електробусів.

Під час переобладнання тролейбус отримав нову електронну систему управління і потужні акумулятори: на одній зарядці він тепер може долати до 50 кілометрів. А цього достатньо для того, щоб обслуговувати досить протяжні міські маршрути.

Перевага електробуса з динамічною підзарядкою в тому, що він здатний працювати від контактної мережі з одночасною зарядкою акумуляторів. А після підзарядки може їздити там, де немає “дротів”. Таким чином, гібридний автобус може експлуатуватись навіть тоді, коли електромережа пошкоджена. Або на маршрутах, частина якого має контактну мережу, а частина – ні.

Нагадаємо, що в Україні вироблятимуть кузови для французьких електробусів.