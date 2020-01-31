Штраф поліції, винесений без присутності адвоката, є незаконним лише за умови, якщо водій просив відкласти розгляд справи для отримання юридичної допомоги.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката чи юриста.

Читайте також: Топ-10 німецьких сайтів оголошень про продаж автомобілів

Якщо водій не вважаєте себе винним, він маєте право звернутись до інспектора з клопотанням надати можливість скористатись послугою адвоката та відкласти для цього розгляд питання про накладення штрафу.

Поліцейський зобов’язаний надати можливість скористатись послугою адвоката та надати для цього необхідний час.

Навіть якщо водій не знайде адвоката чи юриста, за цей час він зможете написати ґрунтовні заперечення, надати докази, знайти свідків для встановлення необхідних фактів і, як наслідок, запобігти безпідставному притягненню до адміністративної відповідальності.

Відмова поліцейського у наданні можливості скористатись послугою адвоката є підставою для скасування штрафу.

Читайте також: Де вибрати автомобіль у Німеччині: поради Авто 24