Штраф полиции, вынесенный без присутствия адвоката, является незаконным лишь при условии, что водитель просил отложить рассмотрение дела для получения юридической помощи.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката или юриста.

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Если водитель не считаете себя виновным, он вправе обратиться к инспектору с ходатайством предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и отложить для этого рассмотрение вопроса о наложении штрафа.

Полицейский обязан предоставить возможность воспользоваться услугой адвоката и предоставить для этого необходимо время.

Даже если водитель не найдет адвоката или юриста, за это время он сможете написать основательные возражения, представить доказательства, найти свидетелей для установления необходимых фактов и, как следствие, предотвратить безосновательное привлечению к административной ответственности.

Отказ полицейского в предоставлении возможности воспользоваться услугой адвоката является основанием для отмены штрафа.

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