Замовники почнуть отримувати новий кросовер Tesla Model Y вже у березні цього року. Продажі стартували з дорожчих комплектацій, яким був обіцяний запас ходу "більше 450" кілометрів, але виявилось, що їх автономність набагато вища.

Напередодні старту продажів Tesla оновила данні про запас ходу Model Y. За інформацією на сайті виробника, дорожчі версії електрокара матимуть пробіг на одному заряді більше 500 кілометрів.

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Як відомо, значення замірів за системою EPA та WLTP суттєво відрізняються, перше вважається більш наближеним до реальних умов експлуатації. Цифри, наведені в конфігураторі Model Y на сайті Tesla, представлені саме в значенні EPA і показують вражаючі 315 миль (507 кілометрів) пробігу на одному заряді.

Такий пробіг заявлений для повнопривідних версій Tesla Model Y Long Range та Performance з батареєю на 75 кіловат-годин. Інформації про далекобійність базової моделі поки немає, як і можливості її замовити.

InsideEV's відмічає, що співвідношення ємності акумулятора до запасу ходу виводить Tesla Model Y в лідери свого класу за енергоефективністю – кросовер споживає 15,4 кіловат-годин електроенергії на 100 км шляху, що менше, ніж у Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQC, Ford Mustang Mach-E та Audi E-Tron.

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