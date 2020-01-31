Хедлайнерами шоу стануть музичні виконавці, чиї композиції звучать у фільмі: Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna та Ludacris.

Трансляція концерту розпочнеться о 22:00 за Києвом. Сьогодні ж студія Universal представить перший офіційний трейлер дев’ятої частини франшизи “Форсаж”.

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Загальний бюджет восьми фільмів “Форсаж” та спін-оффу “Хоббс і Шоу”, становить 1,2 мільярда доларів, а касові збори – майже 6 мільярдів, це найприбутковіший проект студії Universal.

Fast and Furious 9 вийде на екрани 21 травня, а сьогодні студія представить офіційний трейлер та проведе концерт, присвячений кінокартині. На концерті виступлять репер Ludacris, який зіграв у фільмі Таджа, Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth та Ozuna, чиї треки звучать у фільмі.

Глядачі кінокартини зустрінуться зі знайомими та новими персонажами Віна Дізеля, Мішель Родрігез, Джордани Брюстер, Тайрес Гібсон, Хелен Міррен та Шарліз Терон. Дев’ята частина “Форсаж” стане передостанньою у серії – ще у жовтні 2017 року було оголошено, що вихід останнього фільму “Форсаж 10” запланований на 1 квітня 2021 року.

Нагадаємо, учора Він Дізель розмістив на своїй сторінці у Facebook тізер до фільму “Форсаж 9”, в якому його можна побачити у ролі тракториста-фермера.

Фото: постери з персонажами “Форсаж 9” / @UniversalPicturesUkraine

У самому ж FF9 головний герой залишиться вірним своєму Dodge Charger. Також у фільмі будуть такі авто, як Supra 2020, Ford Mustang, Chevrolet Nova, Acura NSX, Jeep Wrangler та Noble M600.

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