Хедлайнерами шоу станут музыкальные исполнители, чьи композиции звучат в фильме: Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna и Ludacris.

Трансляция концерта начнется в 22:00 по Киеву. Сегодня же студия Universal представит первый официальный трейлер девяти части франшизы "Форсаж".

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Общий бюджет восьми фильмов "Форсаж" и спин-оффа "Хоббс и Шоу", составляет 1,2 миллиарда долларов, а кассовые сборы – почти 6 миллиардов, это самый прибыльный проект студии Universal.

Fast and Furious 9 выйдет на экраны 21 мая, а сегодня студия представит официальный трейлер и проведет концерт, посвященный кинокартине. На концерте выступят рэпер Ludacris, сыгравший в фильме Таджа, Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth и Ozuna, чьи треки звучат в фильме.

Зрители кинокартины встретятся со знакомыми и новыми персонажами Вина Дизеля, Мишель Родригез, Джордана Брюстер, Тайрес Гибсон, Хелен Миррен и Шарлиз Терон. Девятая часть "Форсаж" станет предпоследней в серии – еще в октябре 2017 было объявлено, что выход последнего фильма "Форсаж 10" запланирован на 1 апреля 2021 года.

Напомним, вчера Вин Дизель разместил на своей странице в Facebook тизер к фильму "Форсаж 9", в котором его можно увидеть в роли тракториста-фермера.

Фото: постеры с персонажами “Форсаж 9” / @UniversalPicturesUkraine

В самом же FF9 главный герой останется верен своему Dodge Charger. Также в фильме будут такие автомобили, как Supra 2020, Ford Mustang, Chevrolet Nova, Acura NSX, Jeep Wrangler и Noble M600.

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