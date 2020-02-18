Треугольные траки не поместились в колесные арки седана, поэтому выглядит электрокар не слишком эстетично, но свое дело гусеницы делают хорошо.

Зима подходит к концу, осталось менее двух недель, а зимние шины украинским автомобилистам так и не пригодились. Особенно жаль тех, кому приходится ездить под аккомпанемент щелчоков шипов по асфальту. Между тем, в Канаде недостатка снега не ощущается и особенно радуется по этому поводу владелец одного электрокара.

Канадец Майкл с канала lowlifeduramax радует своих немногочисленные подписчиков видео с собственными автомобилями. Одна из машин в его гараже – Tesla Model 3 SR+ и этот ролик посвящен именно ей.

"Я поставил снежные траки на свою заднеприводную Tesla модели 3 SR+ и испытал ее в деле. Не могу дождаться, чтобы протестировать гусеницы еще и в грязи!", – комментирует свое видео автор.

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