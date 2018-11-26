З цінником у 224 тисячі доларів за базову версію машини покупець має бути готовим до усього, гортаючи каталог аксесуарів.

Англійці оголосили цінник на нове покоління кабріолету Bentley Continental GT Convertible. На батьківщині новинка коштуватиме від 175 тисяч фунтів.

Новий Continental GT Convertible є вже третім поколінням одного з найшвидших купе у світі. Старт продажів у Британії намічений на весну наступного року. Версія з відкидним дахом оцінена на 25 тисяч фунтів дорожче за традиційне купе.

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Оновлений дизайн купе демонструє “тиху еволюцію” фірмового стилю, з впізнаваними округлими фарами. Оптика купе стала виглядати вишуканіше, під стать решті автомобіля.

Фото: 2019 Bentley Continental GT Convertible / Bentley

Творці нової моделі доклали максимум зусиль, аби нівелювати втрати у аеродинаміці на віть з відкритим дахом. А тому усі “зайві” деталі механізму складання даху акуратно сховані у кузові. Щоправда, це забрало трохи вантажного простору багажника і замість 358 літрів поклажі, що можна вмістити в купе, багажник кабріолет вміщує 235 літрів. На відкриття чи складання даху потрібно 19 секунд, на швидкості до 50 км/год. Дах, хоч і м’який, має просунуту звукоізоляцію.

Інтер’єр кабріолета Continental GT майже ідентичний купе, однак є й особливості. Наприклад, підігрів обох сидінь та підлокітників.

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Bentley виділив Continental GT Convertible шестилітровий W12 потужністю 634 к.с. з крутним моментом у 900 Нм, що поставляється з автоматичною трансмісією і системою повного приводу Active All-Wheel Drive.



Як і раніше, Continental GT є дуже швидким автомобілем. Від 0 до 60 км/год автомобіль розганяється за 3,7 секунди, програючи лише 0,1 секунди купе. Максимальна швидкість становить 207 км/год. Трохи пізніше дилери запропонують версії з менш продуктивним V8.

Новий автомобіль також оснащений системою Bentley Dynamic Ride з 48-вольтовою установкою та пневматичною підвіскою, котра містить на 60 відсотків більше повітря, аби робити поїздку ще комфортнішою.

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