У січні – листопаді 2018 року до місцевих бюджетів сплачено майже 163,3 млн грн транспортного податку, в т. ч. у листопаді – 15,4 млн гривень.

Із загальної суми власниками легкових автомобілів – юридичними особами протягом січня – листопада 2018 року сплачено понад 17,7 тис. грн транспортного податку, в тому числі у м. Києві – 1,9 тис. гривень.

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Тобто основна сума транспортного податку сплачена фізичними особами. Найбільше коштів надійшли до місцевих бюджетів Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської, Харківської областей та м. Києва.

Найчастіше громадяни сплачують за легкові автомобілі таких марок: Mercedes Benz, BMW, Lexus , Audi , Land Rover Range Rover.

На підставі наявної податкової інформації, зокрема, відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку, отриманих від Головного сервісного центру МВС України, у поточному році власниками легкових автомобілів – об’єктів оподаткування є 8568 фізичних осіб, у власності яких перебуває 8927 об’єктів оподаткування.

За даними декларацій, які подані платниками транспортного податку – юридичними особами, задекларовано 16060 транспортних засобів, які підлягають оподаткуванню. Сума транспортного податку по цих транспортних засобів становить 19,6 млн гривень.

Нагадаємо, що об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Перелік таких легкових автомобілів Мінекономрозвитку розміщує на своєму офіційному веб-сайті щороку до 1 лютого податкового (звітного) року.