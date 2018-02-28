Восьме покоління легендарного автомобіля має нові кузов та двигун, а ще – 130 кг шумоізоляції.

Нове покоління ексклюзивного седану елітарного британського бренду показали пресі на закритій вечірці в Києві. Поряд з ним організатори поставили автомобіль тієї ж марки та моделі, але віком майже 90 років - Rolls-Royce Phantom 1930 року. Він належав королю Іспанії, а сьогодні зберігається у приватній колекції українського поціновувача ретро-автомобілів.

Восьма генерація моделі Фантом від Роллс-Ройс зовні не кардинально відрізняється від попередника, однак насправді це повністю нова модель. Вона отримала нову, повністю алюмінієву платформу, яка ляже в основу усіх наступних Rolls-Royce, в тому числі позашляховика Cullinan.

Масивний "Фантом" має 5762 мм в довжину, що на 77 мм менше, ніж у попередника. Колісна база теж величезна – 3552 мм (-19 мм), а маса сягає 2625 кг. До речі, новинка на 75 кг важча за минуле покоління, і це незважаючи на використання полегшених сталей.

Справа в тому, що у новому Rolls-Royce Phantom цілих 130 кг шумопоглинальних матеріалів – англійські фахівці вирішили зробити салон абсолютно безшумним! Для цього вони встановили вікна з подвійного скла товщиною 6 мм, шини накачали піною, а панелі кузова також зробили подвійними. І між панелями теж втиснули шумоізоляцію!

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Окрім "звичайного", існує подовжений кузов EWB, який на 200 мм більший за довжиною та базою. Опір на скручування у нового кузова "Фантому" збільшений майже на третину.

За словами директора з корпоративних комунікацій країн Східної Європи Rolls-Royce Френка Тімана, вперше за 100 років британська марка змінила панель приладів. Ні, стрілки показників залишились. Але тепер за суцільним склом, яке тягнеться на торпедо від дверей до дверей, вміщені не лише показники приладів, а дисплей інфорозважальної системи, а також панель, яку власник може оздобити будь-яким витвором мистецтва.

12-циліндровий двигун – також повністю новий. Хоча об’єм традиційно становить 6,75 літри. Вперше в історії консервативної британської марки він не атмосферний, а з турбонадувом. Він витискає 571 кінську силу та крутний момент у 900 НМ (у попередника – 460 та 720 відповідно). Мотор агрегатується з класичним 8-ступеневим "автоматом" від компанії ZF.

Підвіска – витвір мистецтва. Спереду – на подвійних трикутних важелях, ззаду – п’ятиважільна, причому з інтегрованими поворотними механізмами. Задні колеса Rolls-Royce Phantom також трохи повертаються, щоб величезна машина краще маневрувала в вузьких європейських вуличках, а також добре керувалась на великій швидкості.

Безкомпромісну плавність ходу та постійний дорожній просвіт гарантує пневматична система з активними амортизаторами. За нерівностями перед авто слідкує стереокамера, яка до швидкості 100 км/год надає упереджену інформацію про рельєф системі Flagbearer (дослівно – той, що несе прапор попереду машини). Якраз для українських доріг!

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Звичайно, що "на борту" Rolls-Royce Phantom встановлені майже всі доступні сучасному автопрому електронні системи безпеки та комфорту. Круговий огляд, нічне бачення, найбільший проекційний дисплей, адаптивний круїз-контроль, лазерні фари, попередження про наявність перешкод спереду та позаду машини тощо. А от автоматичного парковщика нема – для чого це власнику, адже зазвичай водій паркує машину після того, як власник з неї вийде?

В салоні зовсім нема пластику – все покрито або шкірою, або склом, або металом. Більшість поверхонь, до яких торкаються руки, підігріваються, а товщина килимка – десь близько десяти сантиметрів, не менше! На спинках задніх сидінь розташовані дисплеї-планшети, а між сидіннями другого ряду – міні-бар. Там поміщаються бокали для шампанського, стакани для віскі, пляшка напою (відсік охолоджується) та інші дрібниці.

Виробляється флагман марки Rolls-Royce на британському заводі в Гудвуді. Вартість – від 400 тисяч фунтів стерлінгів. У гривні конвертуйте самі.

Представлений на українській презентації Rolls-Royce Phantom II, номер VIN - 45GY, був вироблений в 1930 році. Він був переданий клієнту в Лондоні, а потім використовувався для кінозйомок компаніями Fox Film та 20th Century Fox. Автомобіль “дістався” аж до Каліфорнії, звідки через кілька десятиліть повернувся до Європи. На Phantom II використовувався модернізований двигун Phantom I об'ємом 7,7 літра і абсолютно нове шасі.

Нагадаємо, що позашляховик Rolls-Royce потрапив в об'єктиви папараці.