В новому Rolls-Royce Cullinan встановлять столик та два кріселка, які виїжджатимуть з багажника.

Британська компанія Rolls-Royce вирішила заінтригувати майбутніх покупців свого позашляховика Cullinan новою ексклюзивною опцією. Вона назвав її Viewing Suite – оглядова площадка.

На ділі це платформа, яка виїжджає з багажника. На ній розміщені два стільчики та столик. До речі, стільці не дуже зручні на вигляд. Тим більше, що за задумом виробника ексклюзивних авто, вони призначені для того, щоб господарі дорогущого позашляховика насолоджувались заходом чи сходом сонця. А кришка багажника оберігала їх при цьому від опадів.

До речі, царський Rolls-Royce хочуть продати за 4 млн евро

Що ж, у багатих свої причуди. Можливо вони оберуть Rolls-Royce Cullinan серед інших конкурентів саме через цю дрібничку?

Цікаво також, якими можуть бути пікапи від Rolls-Royce та BMW.