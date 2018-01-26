Один из российских сайтов опубликовал объявление о продаже находящегося в Германии автомобиля за четыре миллиона евро.

Rolls-Royce Silver Ghost действительно был одним из транспортных средств последнего российского монарха. Автомобиль 1914 года выпуска оборудован рядным шестицилиндровым мотором объемом 7,4 литра и максимальной мощностью 82 л.с.

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Сообщается, что в данный момент автомобиль находится в Берлине в частной коллекции. История этого Rolls-Royce отслеживается достаточного просто. После смерти правителя Российской империи он попал в руки американского коллекционера и хранился в одном из казино Лас-Вегаса.

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Затем автомобиль был куплен частным лицом с гражданством Германии и перебрался Берлин, где хранился в бункере. Последняя попытка продать автомобиль предпринималась в 2013 году. Тогда стартовая цена на аукционе составляла 5.5 млн евро.