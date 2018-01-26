В рейтингу найбільших продавців нових легкових авто – в основному представництва іноземних компаній.

За результатами продажів нових автомобілів в 2017 року серед компаній-дистриб’юторів на першому місці залишилась корпорація "УкрАвто", яка зайняла 14,1% вітчизняного авто ринку, повідомляє Auto-Consulting. Незважаючи на те, що продажі вироблений компанією на власному заводі ЗАЗ автомобілів падають, корпорація успішно продавала інші марки авто: Kia, Mercedes-Benz, Chery, з меншим успіхом – Chevrolet, Opel, Jeep, Maserati. Доля ринку "УкрАВТО" впала – рік тому вона становила 16,1%, а якщо згадати 2004-ий рік, то вона більшою за половину.

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На другому місці, також традиційно, виявилась "Тойота Україна". Авто японських Toyota та Lexus було продано більше 10 тисяч одиниць, що становить 12,3% ринку. Більше 10 тисяч машин також продали представництва Renault в Україні та компанія "Порше Украина", яка продає Audi, VW та Seat.

В Топ-10 компаній за 2017 рік ввійшла "Peugeot Citroen Україна", а от один з колишніх лідерів ринку корпорація "АІС" не потрапила до першої десятки. Інший національний дистриб’ютор – концерн "Богдан" - залишився на 8-му місці.

Які компанії продали найбільше автомобілів у Україні (дані Auto-Consulting).

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