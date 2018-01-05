Стали відомі моделі нових легкових автомобілів, які українці найчастіше купували в 2017 році.

У п’ятірці лідерів вітчизняного авторинку – три кросовери. Більше того, перші дві позиції також обіймають автомобілі класу SUV.

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Лідер українського авторинку у 2017 року незмінний вже другий рік поспіль – Kia Sportage. Цих корейських кросоверів у минулому році було продано 3715 одиниць. Це на тисячу більше, ніж торік, інформує Auto-Consulting.

Другу та третю сходинку посіли авто французької марки Renault. Причому якщо рік тому краще продавався легковий Logan, то цього річ він поступився місцем кросоверу Duster. Останній покращив продажі теж майже на тисячу одиниць порівняно з минулом роком.

На четвертій позиції – знову SUV, на цей раз японскої марки Toyota – RAV4. Цей популярний кросовер піднявся на одну позицію вверх, "посунувши" легкову Skoda Octavia. За нею – ще один корейський SUV – Hyundai Tucson, який порівняно з минулорічним рейтингом піднявся наверх аж на шість позицій.

Несподівано на восьмому місці опинився новачок ринку – узбецький Ravon R2. Це міське авто А-класу "бере" невеликою ціною та автоматичною коробкою передач уже в базі. Їх за 2017 рік було продано 1601 одиниця.

В десятку найбільш популярних авто в Україні також ввійшли Toyota Camry та Nissan Qashqai.

Нагадаємо, що на автомобілі з Євросоюзу знижено мито.