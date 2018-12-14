Той випадок, коли "масло масляне" – це добре.

Final Edition у назві Brabus 700 4x4² означає, що німецьке тюнінг-ательє випустить усього 10 сімсотсильних апаратів на базі Mercedes-AMG G63.

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У січні цього року компанія Mercedes представила нове покоління позашляховика G-Class. Протягом цього року спеціалісти Brabus “писали прощального листа” попередній моделі, підписавши його Brabus 700 4x4² Final Edition. Цифра 700 тут позначає потужність двигуна, 4x4² – портальні мости, а Final Edition – що випущено модель буде обмеженою серією.

Brabus прокачав тюнінговий AMG G63 до абсолюту, витиснувши з 5,5-літрового твінтурбо V8 700 кінських сил. Крутний момент зріс до 960 Нм. В результаті заявлений час розгону до сотні становить 5 секунд. Знавці G-класу помітять, що новий G63 розганяється швидше, однак то більш спортивне виконання, у той час як версія Brabus оснащена портальними мостами. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 210 км/год.

Фото: Brabus 700 4x4² Final Edition на базі Mercedes-AMG G63 / Brabus

Дорожній просвіт збільшився до 61 сантиметра завдяки портальним мостам і спеціальній підвісці з електронним регулюванням. З комфортного салону водій може управляти висотою кліренса, а також обирати між чотирма режимами руху: Comfort, Sport, Off-Road та Individual з окремим налаштуванням для кожної осі.

Вартість Brabus 700 4x4² Final Edition стартує з 209 000 євро, що не так вже й дорого, враховуючи, що таких машин буде створено усього 10.

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