Серед кращих не лише двигуни внутрішнього згоряння.

Американське видання WardsAuto назвало 10 найкращих двигунів 2019 року.



У процесі відбору експерти дали свою оцінку 34 двигунам, серед яких опинились і гібридні силові установки, електромотори і навіть агрегати, що працюють на водневих паливних елементах.

Також цікаво: За що можуть відібрати права: повний перелік порушень

Тести тривали протягом двох місяців. Деякі двигуни встановлюються одразу на кілька моделей, однак у результаті випробувань було обрано 10 автомобілів, на яких ці двигуни найкраще розкривають свій потенціал.

BMW X5 (3 л, Turbo I6, 340 к.с.). – відмінні характеристики, що поєднують високу потужність і економію пального.

Chevrolet Silverado (6,2 л, V8, 420 к.с.) – сучасний V8 з системою деактивації частини циліндрів, яка має 17 режимів роботи і гарантує помірну витрату пального при значній потужності.

Dodge Ram 1500 (3,6 л, V6, 305 к.с.) – відмінністю цього пікапа є м'яка гібридна система eTorque, що складається з стартер-генератора і батареї на 0,3 кВт. Під час розгону вона дає додаткові 122-176 Нм. Також гібрид має функцію старт/стоп, з якою витрачає усього 11,2 л пального на 100 км шляху.

Також цікаво: За що можуть відібрати права: повний перелік порушень

Ford Mustang (5 л, V8, 460-480 к.с.) – класична V-подібна вісімка, як у старомодних американських масл-карів. Версія GT має потужність 460 к.с., а Bullitt – 480.

Ford F-150 (3 л, Power Stroke Diesel V6, 250 к.с.) – важкий пікап трилітровим турбодизелем має величезний крутний момент у 470 Нм і споживає дуже мало пального.

Honda Accord Hybrid (2 л, R4, електродвигун, 212 к.с.) – висока потужність у поєднанні з паливною економічністю, плюс можливість їхати за рахунок однієї електротяги. Як на бензині, так і на електротязі гібрид їде майже однаково динамічно.

Hyundai Kona EV (електромотор, 204 к.с./150 кВт) – перший електрокар у списку – новий Kona виділився серед однокласників чималою потужністю та запасом ходу до 415 км.

Також цікаво: BMW і Porsche наблизились до зарядки електрокара за 3 хвилини

Hyundai Nexo FCV (електромотор на водневих паливних елементах, 163 к.с.) – це електрокар, заправити котрий на 100 відсотків можна всього за 5 хвилин, а запас ходу сягає 800 км.

Infiniti QX50 (2 л, VC Turbo, 272 к.с.) – двигун оснащений системою змінного стиснення, котра забезпечує вражаючу потужність без скорочення ресурсу, а також високу паливну ефективність.

Lexus UX 250h (2 л, R4, електродвигун, 178 к.с.) – гібрид заслужив собі місце у списку за плавно працюючу систему пуску/зупинки двигуна внутрішнього згоряння.

Також цікаво: Tesla планує побудувати зарядну станцію під Житомиром