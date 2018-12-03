Компанія Dodge напередодні новорічних свят створила для різдвяного Діда Мороза транспортний засіб із потужного Challenger SRT.

Якщо Санта Клаус і існує, то він має пересуватися лише на вишуканих санчатах.

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Саме тому компанія Dodge створила для різдвяного Діда Мороза транспортний засіб із потужного Challenger SRT, який може розігнатися до 100 за 3,4 секунди та набрати швидкість до 326 кілометрів на годину. І це навіть без чарівних оленів, адже під його капотом 808 сил.



Dodge Challenger SRT

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