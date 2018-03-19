Нова модель на 4,5 тисячі доларів дешевша за попередню.

23 березня у США надійде у продаж нова модель Honda Accord Hybrid 2018. Її заявлена вартість становить 25 100 доларів США, що на 4 505 долари США менше порівняно з попередньою моделлю.

Така ціна дозволяє Accord конкурувати з Toyota Prius. Причому за ці грошу Honda пропонує зовсім не базову модель – в неї вже є світлодіодні фари, 17-дюймові колеса, двохзонний концерна клімат-контроль, камера заднього виду, кнопка пуску та 7-дюймовий TFT дисплей. Окрім того, в стандарті - адаптивний круїз-контроль зі зменшенням наслідків зіткнення.

Вартість модифікації зі шкіряним салоном та акустичною системою з 10 динаміками становить 31 440 дол США. За навігацію доведеться доплатити ще 1000 доларів, ця версія може бути з навігацією.

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До складу гібридної системе Хонда Аккорд входить бензиновий двигун об’їмом 2,0-літри потужністю 216 кінських сил та електромотор. Трансмісія працює в трьох різних режимах: EV Drive (100% електричний), Hybrid Drive та Engine Drive.

Як повідомили "Авто24" у імпортера Honda в Україні компанії "Прайд Мотор", поставок Honda Accord в нашу країну не передбачається. Не буде і гібридної версії. Адже ця модель недоступна в Європі, а в Україні переважно модельний ряд Старого Світу.

Нагадаємо, що європейську версію Honda CR-V привезли до Женеви.