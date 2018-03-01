Новий кросовер у списку опцій матиме 7-місний салон та гібридну версію. Українцям новинку доведеться трохи зачекати.

Європейський дебют моделі CR-V від Honda довелося чекати досить довго, але нарешті японці покажуть комплектацію для нашого ринку у Женеві наступного тижня.

Вперше для Honda CR-V буде запропоновано 7-місний салон. До того ж прес-реліз повідомляє, що пасажири матимуть достатньо місця для ніг. Позашляховик також отримав два 7-дюймових дисплеї, один з яких замінив традиційні циферблати, а інший використовується як екран мультимедійної системи. Дверцята багажного відсіку оснащуються системою, що перешкоджає їх ушкодженню об низьку стелю.

Європейським покупцям пропонують обирати між двома силовими агрегатами: 1,5-літровим бензиновим турбо-мотором, що поєднується з шестиступінчатою механічною трансмісією або ж 2-літровим гібридом у парі CVT. Останній варіант поєднує дволітровий бензиновий двигун з парою електромоторів. При цьому система Intelligent Multi Mode Drive (i-MMD) забезпечує більш м’яке перемикання передач, завдяки єдиному фіксованому передаточному числу.

Після прем'єри на Женевському автосалоні Honda CR-V 2019 модельного року буде доступною для замовлення на окремих ринках Європи. Перші поставки автомобіля з півторалітровим двигуном почнуться восени, а гібридні версії замовники отримають на початку 2019 року.

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