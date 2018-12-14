Повний заряд за 15 хвилин, +100 км за 3 хвилини.

Porsche і BMW об’єднались з Siemens, Allego та Pheonix Contact E-Mobility для створення супершвидкісної 450-кіловатної зарядки. І вже встигли провести кілька успішних тестів.

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За 15 хвилин ультра-швидка зарядна станція зарядила електрокар BMW i3 з батареями на 75 кВт-год на 80%. Мета в тому, щоб зробити зарядку електромобілів такою ж швидкою, як заправку бензобака пальним. Поки що за цей час вдається додати до запасу ходу машини близько 100 км.

Прототип зарядної станції є спільним проектом під управлінням BMW. До нього приєдналися Porsche, Siemens, Allego і Pheonix Contact E-Mobility. Разом вони створили зарядний пристрій на 450 кВт, котрий скорочує час відновлення енергії в акумуляторах від трьох до дев'яти разів.

Система енергопостачання Siemens витримує напругу до 920 Вольт, у свою чергу Phoenix поставляє потужні охолоджувані зарядні кабелі. Станція має модульну архітектуру, тому від неї можуть заряджатися одночасно кілька автомобілів.

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