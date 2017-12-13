У колі дорогих і дуже дорогих позашляховиків стає все спекотніше. Кількість прем'єр останнім часом б'є всі рекорди.

Старожилам цього сегменту стає все важче боротися за тугі гаманці багатих покупців. Останні новинки: Lamborghini Urus, Land Rover Range Rover, Bentley Bentayga і більш доступний, але не менш харизматичний Maserati Levante вже дуже розбалансували ряди усталених лідерів. А ще й готується до виходу новий Rolls Royce Cullinan.



Практично в кожній деталі інтер'єру читається схожість з S-Class

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При такому розкладі новий Mercedes-Benz G-Class, зовнішність якого практично не змінювалася з 1979 року, просто зобов'язаний відповісти. Тим більше, в модельному ряді німецької компанії є чимало рішень, які можуть перетворити утилітарний військовий позашляховик у цей люксовий всюдихід.



Ручка для переднього пасажира – скоріш данина традиції, ніж необхідність

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Природно, головні відмінності моделі 2019 року будуть ховатися в інтер'єрі і під капотом. Адже зовнішність "кубика" прекрасно працює вже майже сорок років і практичні німці сенсу його змінювати не бачать. Про техніку поки відомо не багато. У лінійку моторів позашляховика повинні увійти рядна дизельна "шістка" 2.9 л., яка видає 340 к. с., і бензиновий двигун V8 4.0, в декількох варіантах потужності 422 або 612 к. с. Цілком ймовірна поява гібридних версій, але про них інформації поки немає.



Варіантів обшивки салону буде традиційно багато

Внутрішнє оздоблення квадратного позашляховика буде виконано за мотивами нового S-Class. Велика кількість шкіри, дерева і великих тачскрінових екранів моментально видають схожість з флагманом німецької марки. В якості щитка приладів – вже знайомий 12,3-дюймовий дисплей. Такий же, тільки відповідає за інформаційну систему, встановлений і по центру торпедо.



Дверні петлі, винесені назовні, збереглися з перших випусків моделі

Софт як у всіх – Android Auto і Apple CarPlay. Нішею для мобільних телефонів в центральній консолі з бездротовою зарядкою теж складно здивувати. Але любителям здивувати себе і оточуючих буде надано непоганий шанс. Швидше за все, через кілька місяців після офіційного дебюту будуть показані Mercedes-G63 AMG і G65. Вони вже мають справляти зовсім інакше враження.