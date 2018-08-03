Забутий виробник спорткарів може повернутись на сцену вже наступного місяця.

Компанія Ligier сьогодні відома лише у Франції та сусідніх європейських країнах, як виробник кей-карів та безпілотного шатл-автобуса, однак виробник збирається повернутись до витоків своєї історії – будівництва спорткарів.

Засновник компанії – гонщик Гі Ліж’є, котрий у 1968 році зібрав довкола себе однодумців та налагодив випуск спортивного купе Ligier JS2. Справи у компанії йшли не надто добре, однак вона змогла втриматись на плаву, не в останню чергу завдяки участі у Формулі-1 та 24 годинах Ле-Мана. З іншого боку, саме витрати на автоспорт не дозволили фірмі покращити своє становище на ринку.

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Фото: Сучасні моделі сіті-карів Ligier та безпілотний електроавтобус EZ-10 / Ligier

Тим не менш, у 2008 році син засновника – Філіпп Ліж’є придбав виробника крихітних сіті-карів Microcar, завдяки чому Ligier усе ще у справі.

Наступного місяця Ligier збирається представити концепт серійного дорожного спорткара, а вже через два місяці після прем’єри – вивести новинку на ринок.

Наразі про новий спорткар Ligier нічого невідомо, окрім єдиного фото-тізера і приблизної вартості – машина коштуватиме близько 100 тисяч доларів.

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