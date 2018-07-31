А поки що інтригує тізером.

Нимецький автогігант анонсував дебют першого у своїй історії повністю електричного суперкара під кодовою назвою PB18 на Автомобільному тижні у Пеббл Біч.

Велика автомобільна подія під назвою Pebble Beach Car Week розпочнеться 23 серпня у Каліфорнії. Саме там компанія Audi вирішила презентувати свій перший електросуперкар PB18 e-tron. Під час прем’єри фірма оголосить дату появи серійної версії новинки.

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Наразі ж про PB18 e-tron (ймовірно, у назві концепту зашифровано Pebble Beach 2018) немає жодної інформації. Нагадаємо, вперше компанія представила світу концепцію e-tron ще у 2009 році, однак з того часу ще невстигла випустити жодної серійної моделі на батарейках. Першим “елек-троном” має стати кросовер, дебют якого був перенесений на 17 вересня через арешт голови концерну у зв’язку з дизельгейтом.

Що стосується PB18, то поки немає інформації про те, чи буде автомобіль лише концептом у стилі vision, чи згодом втілиться у серійний суперкар.

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