Мова про унікальний болід Mercedes-AMG CLK GTR, що приніс німцям перемогу у Чемпіонаті FIA GT.

Mercedes-AMG CLK GTR був розроблений спеціально для участі в Чемпіонаті FIA GT. Це один з усього 25 збудованих автомобілів. Стан машини – ідеальний. Ціна, як для такої машини, досить помірна.

За умовами участі у Чемпіонаті FIA GT, автовиробник має збудувати і продати 25 дорожніх версій машин, що прийматимуть участь у перегонах. Більшість виробників створювали трекові боліди на основі дорожніх версій, та Mercedes пішов іншим шляхом, спочатку підготувавши трек-кар, а лише потім – його цивільну версію. Цивільну версію автомобіля було створено у рекордний термін – від креслень на папері до початку тестування готового зразка минуло усього 128 днів. Дозвіл на участь у перегонах було отримано. І з першого ж разу Mercedes виграв Кубок конструкторів, а пілот команди Бернд Шнайдер – титул Чемпіона.

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Фото: Mercedes-AMG CLK GTR / TG

Конкретно цей CLK GTR – дев'ятий з тих 25 машин, фірма збудувала 20 купе і 5 родстерів. Автомобіль був проданий у Німеччині, пізніше переїхав до Гонконгу, а нині зареєстрований у США. І хоча він вже змінив трьох власників, на одометрі у нього менше 1500 кілометрів. Що, власне, й не дивно для такого рідкісного колекційного автомобіля.

Mercedes CLK GTR обладнано 6,9-літровим V12, розташованим майже по центру платформи і шестиступінчатою секвентальною коробкою передач з пелюстками на кермі.

Автомобіль буде виставлено на аукціоні у місті Монтерей 25 серпня, оціночна вартість лоту – від 4 250 000 до 5 250 000 доларів.

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