Здогадайтесь, де знаходиться цей дилерський центр?

Ми усе частіше чуємо про те, що автовиробники зміщують центр своєї уваги з Європейських країн та США на Схід. Шалені темпи зростання авторинку Китаю – одна з причин. Однак Схід – це не лише Азія.

Вражаючий автосалон з понад сотнею ультрадорогих і розкішних автомобілей у Дубаї показав відео-блог Barcroft Cars. Опис до відео повідомляє, що вартість усіх автомобілів, представлених у шоу-румі, перевищує 45 мільйонів доларів.

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Автосалон Deals on Wheels був відкритий у 2007 році 36-річним жителем Дубаю на ймення Мохамед Реда Абдулла, що завжди був пристрастним любителем суперкарів. Чоловік давно хотів мати найбільший автосалон суперкарів у світі і, здається, з таким гаражем йому це вдалось.

Ferrari, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, McLaren та Aston Martin – тут знайдеться розкішний чи швидкісний автомобіль на будь-який смак. Наприклад, Porsche 918 у Мохамеда можна придбати за $1,4 мільйони, Ferrari Enzo – за $1,9 мільйони, McLaren P1 – за $1,7 мільйони, а за рідкісну Ferrari LaFerrari дилер просить $3 мільйони. Сподіваємось, ніхто з покупців не прийде з готівкою.

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