Сьогодні серед величезної кількості існуючих автовиробників та стартапів з Китаю нелегко зрозуміти, котрий з них матиме вагу за 5-10 років. Та цей бренд, здається, вартий довіри.

Aiways U5 Ion – компактний електричний кросовер, котрий обіцяють покупцям у Китаї в другій половині 2019 року. Чим він кращий від інших?

За цим китайським стартапом стоїть Роланд Гумперт – автор та творець гіперкара Gumpert Apollo. Навіть першу модель марки планувалось присвятити саме йому. Раніше була розповсюджена інформація про те, що первістком Aiways стане родстер RG, але компанія змінила плани. Що цілком характерно для китайського виробника. Тож першою моделлю марки, що з’явиться на ринку, буде кросовер Aiways U5 Ion.



Фото: Aiways U5 Ion / Aiways

Компактний електричний кросовер збудований на модульній платформі MAS, яка стане основою ще для 15 різноманітних моделей бренду. Платформа дозволяє варіювати довжину колісної бази в межах від 2700 до 3000 мм.



Фото: Aiways U5 Ion / drive.ru

Автомобіль має легке алюмінійове шасі, спереду використовуються стійки McPherson, ззаду – багатоважільна конструкція. Привід – передній. Двигун розташований на традиційному місці ДВЗ – під капотом. Ходові батареї розміщені під підлогою. Їх пропонують кілька: 53 кВт*год забезпечить запас ходу у 325 км за циклом NEDC, а акумулятори ємністю 63 і 80 кВт*год дозволяють долати до 500 км на одному заряді.

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