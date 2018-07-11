Концепт електрокара був представлений на Женевському автосалоні 2017 року. Після довгого затишшя компанія повідомила, що концепт втілиться у серійну модель.

Виробництво Dendrobium D-1 вирішено налагодити у Великобританії.

Нагадаємо, концепт електричного гіперкара Dendrobium D-1 дебютував на Женевському автосалоні 2017 року. Автомобіль з повністю карбоновим кузовом має 1800 кінських сил потужності і крутний момент у 2000 ньютон-метрів. Більше деталей про гіперкар компанія Dendrobium має намір розкрити на майбутньому шоу Salon Privé в Палаці Бленхейм, що пройде з 30 серпня по 1 вересня.

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Фото: Dendrobium D-1 / Dendrobium Automotive Limited

За попередніми данними автомобіль матиме вагу у 1750 кілограмів, що означає розподіл потужності близько однієї кінської сили на кілограм ваги. Фірма обіцяє розгонну динаміку гіперкара на рівні 2,7 секунд до першої сотні і максимальну швидкість у 322 км/год.

Випуском D-1 займатиметься компанія Dendrobium Automotive Limited, котра придбала права на виробництво у Williams Advanced Engineering, що, у свою чергу, узяла дизайн гіперкара (створений ще у середині 1990-х) в сінгапурської фірми Vanda Electrics.

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