Раніше італійський гіперкар був відомий під кодовим позначенням PF0.

Цілком очікувано, що перший автомобіль під власною маркою компанія Automobili Pininfarina вирішила назвати на честь засновника – Джованні Баттіста “Пінін” Фаріни.

Довгий час італійське кузовне ательє відхрещувалось від ідеї випускати власний автмообіль, віддаючи перевагу глибокій модернізації автомобілів Ferrati, Lamborghini та інших суперкарів, а також створенні кузовів для будь-якої марки, що готова платити.

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Однак минулого року стало відомо, що Pininfarina таки готує власний автомобіль, заручившись фінансовою підтримкою індусів з Mahindra та технічною підтримкою кількох великих автовиробників. Згодом стало відомо, що першою моделлю марки буде електричний гіперкар, про який у компанії амбітно заявляють, що це буде “найпотужніший італійський автомобіль”. Нещодавно стало відомо, що силову установку для першої моделі “Пінінфаріна” допоможе створити молода хорватська компанія Rimac.

Остання ж новина від Automobili Pininfarina розкриває назву машини та деякі подробиці. Так, відомо, що Pininfarina Battista дебютує навесні наступного року на автосалоні в Женеві. Pininfarina збирається випустити 150 таких автомобілів, 50 з яких призначені для ринку Північної Америки, 50 – для Європи, а ще 50 розділять між клієнтами з Близького Сходу і з Азії. Продажі “Баттіста” обіцяють розпочати восени 2020 року.

Фото: тізерні фото Pininfarina Battista / Pininfarina

Електричний гіперкар класу люкс отримає силову установку з чотирма електромоторами, загальною потужністю у 1900 к.с. та 2300 Нм. За попередньою інформацією динаміка Pininfarina Battista буде вражаючою – дві секунди від 0 до 100 км/год і 12 секунд до 300 км/год. Максимальна швидкість – “більше 400 км/год”. Запас ходу – мінімум 450 км. Швидкісна зарядка до 80% за 40 хвилин. І вартість у 2,5 мільйони доларів.

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