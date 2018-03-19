У сегменті електромобілів стає усе тісніше - великі світові виробники і дрібні компанії вже повним ходом освоюють цей сектор. Має що сказати і італійська дизайн студія.

Одна з найстаріших та найвідоміших кузовних майстерень світу планує перетворитись на виробника власних автомобілів – розкішних електрокарів. Бережіться, Rolls-Roys та Aston Martin! Маленька Фаріна наступає.

Відповідне оголошення компанія зробила на Женевському автосалоні 2018 року, коли генеральний директор та нинішній патріарх Пауло Фаріна натякнув, що разом з материнською компанією Mahindra зараз розроблюється стратегія виводу на ринок розкішних електричних транспортних засобів. "Мрія мого батька полягала в тому, щоб створити автомобільну компанію, і мрією його батька також було створення автомобільної компанії", – сказав він. "Тепер я планую здійснити цю мрію".

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Компанія Pininfarina була заснована у 1930 році дідом Пауло – Баттіста Фаріна, котрий, як десятий з одинадцятьох дітей, отримав прізвисько пінін – “малий”. Баттіста назвав свою компанію Carrozzeria Pinin Farina (пізніше назва трансформувалась у Pininfarina). Батько Пауло – Серхіо очолив фірму у 1961 році. До цього часу Pininfarina, в основному, створювала кузови для безлічі автомобільних марок, включаючи Fiat, Maserati, Alfa Romeo, Peugeot, Rolls-Royce, Volvo, Hyundai та інших. Але найбільш відома компанія за розробку дизайну для Ferrari. До речі, Pininfarina побудувала перший повнорозмірний аеродинамічний тунель в Італії в 1970-х роках для вдосконалення своїх кузовів.

Фото: Hyundai Matrix також мав на борту фірмову шильду Pininfarina. Це один з нетипових прикладів роботи італійських майстрів.

У 2000-х компанія переживала нелегкі часи та була поглинута індійським концерном Mahindra. У 2015 році “Махіндра” придбала італійську компанію 170 мільйонів доларів. Тепер же Ананд Махіндра, власник Mahindra, вирішив поєднати майже столітній досвід італійського ательє з модерновими технологіями та випробуваними у Формулі-Е електричними силовими установками, аби вивести Pininfarina на новий рівень.

Останню роботу у області автомобілебудування від Pininfarina можна було побачити у Женеві – це булв електричний концепт HK GT. Офіційне ж оголошення від Пініфаріни очікується на відкритті Формули-E в Римі 14 квітня.

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