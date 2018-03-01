Італійська студія дизайну розробила вже другий концепт для китайського стартапу Hybrid Kinetic Group. Хочеться вірити, що щось подібне колись з'явиться на дорогах.

Ательє Pininfarina створило на замовлення Hybrid Kinetic Group вже другий концепт. Жоден, поки що, не перетворився на серійну модель, ніяких планів щодо виробництва не озвучено.

Компанія Hybrid Kinetic Group з Гонконгу, як вказано у інформації на офіційному сайті, своєю головною метою вважає “розробку, виготовлення та реалізацію автомобілів на чистих джерелах енергії, а також їх компонентів, включаючи батареї, електромотори та контролери”. Однак жодних виробничих планів компанія наразі не представила. А тим часом італійська студія Pininfarina створила для HKG вже другу, цілком життєздатну, модель автомобіля. Минулого року у Женеві був показаний седан H600, тепер перед нами чотиримісне купе під назвою GT.

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Зважаючи на те, що модель має чотири посадочних місця, дизайнери Пінінфаріна наділили його парою широченних дверей “крила чайки”. Функціонально і ефектно. Купе має майже п’ять метрів у довжину (4980 мм), ширину рівно у два метри та колісну базу у 2875 мм.

Кілька сенсорних дисплеїв забезпечують водія і пасажирів HK GT інформацією та розвагами, а вишуканий інтер’єр дозволяє подорожувати швидко і з комфортом. У теорії.

Силова установка концепту складається з чотирьох електричних моторів на постійних магнітах, котрі можна доповнити мікротурбіною або ж паливними елементами. Електродвигуни живляться від ходового акумулятора потужністю 38 кВт*год. Максимальна продуктивність такого набору – 800 кВт або 1072 кінські сили. З такими даними купе розвиває швидкість у 100 км/год з місця за 2,7 секунди і продовжує прискорюватись до максимально можливих 350 км/год. Pininfarina повідомляє, що HK GT може подолати на чистій електричній енергії “понад 160 км”, але з розширювачами діапазону купе зупиниться для дозаправки лише після 1000 км.

Фото: HK GT Concept / carscoops.com

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