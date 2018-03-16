Ми знаємо цю країну як світовий осередок банківських установ, тож навряд чи хто вміє рахувати краще, за швейцарців. Поліцейські вирішили, що сучасні електрокари у довгостроковій перспективі забезпечать економію.

Поліцейський відділок міста Базель у Швейцарії розраховує заощадити значну суму коштів, змінивши дизельні патрульні машини на електричні кросовери Model X 100D.

Раніше автомобілі Tesla взяли на “озброєння” поліціянти Лос-Анджелесу та штату Денвер, закупивши седани Model S. Поліція Онтаріо також нещодавно отримала нову модель X – на фото саме вона. У Європі передові технології збирається запровадити Скотленд Ярд, принаймні керівництво розглядає можливість закупки кількох Tesla. Тим часом поліція Люксембурга вже використовує дві S у якості патрульних автомобілів. Нещодавно цей список поповнила й поліція міста Базель у Швейцарії, що закупила 7 нових Tesla Model X.

Поліція міста Базель наводить наступні аргументи на користь такого вибору: вартість дизельних автомобілів для відділку становить у середньому 91 тисячу франків, тоді як електричний кросовер коштує 150 тисяч. Середній щоденний пробіг поліцейського автомобіля у Базелі – 200 км, тоді як кросовер Тесла здатен подолати до 500 км на одному заряді. До того ж цей автмообіль повнопривідний, що теж є важливим для копів. Порахувавши витрати на пальне та обслуговування, поліцейські експерти дійшли висновку, що саме електрокари є найбільш підходящими для планової заміни поліцейських транспортних засобів, оскільки вони екологічніші, економічніші, швидші та відповідають усім необхідним вимогам до поліцейського автомобіля.

Фото: Tesla Model X на службі поліції Онтаріо, Канада / O.P.P

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