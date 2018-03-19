В Міністр інфраструктури України розповіли, що кожного року фінансування дорожньої галузі потребує все більше коштів.

За думкою чиновників міністерства зараз дорожня сфера України потребує приходу світових дорожньо-будівельних компаній. Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі із представниками одного з будівельних концернів - австрійською компанією STRABAG SE.

Чиновник розповів про збільшення фінансування дорожньої галузі: “Ми з року в рік збільшуємо фінансування: з 313 млн євро у 2016 до 1,56 млрд євро у 2018. Розраховуємо, що 2020 на дороги буде спрямовано 4 млрд євро”, зазначив він.

Нагадаємо, що в Укравтодорі визначились з вартістю платних доріг.