Американський автогігант інвестує $100 млн у заводи для випуску безпілотника. Модель отримала назву Cruise AV.

Компанія General Motors оголосила про плани інвестувати $100 мільйонів у початок масового виробництва самокерованої версії електромобіля Chevy Bolts. Автомобілі під назвою Cruise AV стануть першими в модельному ряду компанії, розробленими спеціально для самостійного управління.

Виробництво буде організовано на двох заводах в Мічигані. Виготовлення сенсорного обладнання для Cruise AV буде здійснюватися на заводі в Браунстауні, а збірка самих автомобілів – на заводі в місті Оріон Тауншип. Інвестиції будуть використані саме для модернізації цих двох заводів. При цьому виробництво модуля даху з сенсорами вже почалося, а конвеєр для Cruise AV буде запущено у 2019 році.

Фото: Автономний Chevrolet Bolt EV / General Motors

Компанія повідомила, що Cruise AV буде взаємодіяти з користувачами через додаток у смартфоні і три сенсорних дисплеї, встановлені у авто. Безпілотник у кузові хетчбек оснащуватиметься п’ятьма ЛІДАРами, 21 радарним сенсором та 16 відеокамерами, що забезпечуватимуть йому можливість орієнтуватись та пересуватись містом.

Минулого року GM отримала державний дозвіл для виводу на дороги загального користування до 2500 Cruise AV щороку. Однак разом з іншими виробниками GM добивається дозволу на необмежену кількість безпілотних автмообілів, що можуть виїхати на дороги США.

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