Протягом десятиліть італійське дизайн-ательє створювало кузови та концепти для автовиробників усього світу. Тепер Pininfarina самостійно випускатиме автомобілі. І ми вже знаємо, яким буде перший.

Перший автомобіль під власною маркою Pininfarina обіцяє представити у 2020 році. Електричний гіперкар буде випускатись у Європі на заводах Mahindra.

Легендарна італійська компанія зараз знаходиться у власності індійського концерну Mahindra. Як відомо, індійський гігант має власні команди у Формула-1 та Формула-Е. Саме участь о перегонах електрокарів допомагає творцям майбтнього Automobili Pininfarina у розробці першого серійного авто. І, звичайно, солідні інвестиції від материнської компанії – Махіндра протягом наступних п’яти років має інвестувати у нову автомобільну марку близько 510 мільйонів доларів.



Фото: Концепт Pininfarina H2 Speed 2019 / Pininfarina

Навряд чи сьогодні когось можна здивувати таким цифрами як 2 секунди до сотні, але Pininfarina обіцяє, що майбутній гіперкар набиратиме цю швидкість навіть за менший час. У теорії італійський гіпер “відсікатиме” другу сотню кілометрів на годину вже черз 11-12 секунд, а максимальна швидкість становитиме 400 км/год. Найближчим часом Pininfarina збирається провести дорожні випробування 90 прототипів, аби досягти показника пробігу на одному заряді у 500 км.

Звичайно ж, гіперкар від Pininfarina матиме найвищий рівень оснащення з використанням дорогих та ексклюзивних матеріалів. Головним конкурентом майбутнього гіперкара сьогодні є Rimac C-Two. Цікаво, що хорватський автовиробник вже розпродав всі заплановані до випуску гіперкари, тож до того часу, як Пінінфаріна випустить свій – Рімак, певно, матиме новий. Також приблизно у той же час має вийти у продаж японський електричний гіперкар Aspark OWL, здатний розганятись до 100 км/год за 1,89 секунди.

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