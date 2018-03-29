Rimac C_Two – новий гіперкар з Хорватії, що відсвяткував свій дебют усього кілька тижнів тому. Майже усі 150 автомобілів, кожен з яких коштує мінімум $2,1 мільйони вже розкуплені.

Замовники електричного гіперкара не шкодують грошей – на додачу до базового цінника у $2,1 мільйони замовляють опції, середня вартість яких становить $615 тисяч. Тобто, хтось з покупців витратив додатковий мільйон на сидіння з алькантари та крутішу аудіосистему.

Середній чек за покупку гіперкара Rimac складає $2,7 мільйони. Та, незважаючи на космічну ціну, щасливчики, які можуть собі дозволити поставити підпис на такому чеку, змушені чекати на свій новий автомобіль до 2020 року.

Технічні характеристики гіперкара C_Two рясніють не менш вражаючими цифрами, ніж прайс-ліст. Електрокар має 1888 кінських сил і 2300 ньютон-метрів крутного моменту, прискорюється до 100 км/год за 1,85 секунди, а його максимальна швидкість становить 412 км/год.

З повністю зарядженою батареєю Rimac здатен подолати 650 кілометрів. Поповнити заряд можна за 30 хвилин за допомогою швидкісного зарядного пристрою. При цьому автомобіль обладнано великою кількістю систем, що дозволяють його творцям говорити про 4 рівень автономної керованості.

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