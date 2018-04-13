У короткому відео від Daimler показано кілька деталей концепта, котрий мають представити на автосалоні у Пекіні наприкінці квітня. Зрозуміти що це - майже неможливо. Одне ясно точно - якщо це Майбах - це буде дорого. Дуже дорого.

На Facebook-сторінці Mercedes-Benz з’явився тізерний відеоролик, названий “Luxury at its finest”, що довільно можна перекласти як “Неперевершена розкіш”.

Що показано у ролику – не сказано, та позолочені логотипи Мaybach натякають, що перед нами черговий концепт, побачити який можна буде, скоріш за все, на автошоу у Пекіні наприкінці цього місяця. Судячи з відео, прототип матиме ультрарозкішний салон з роздільними кріслами, шкіряною обивкою, натуральним деревом та золотом. Загалом – усе це характерно для автомобілів Мaybach, тож найбільшу “розкіш” фірма, напевно, розкриє вже під час презентації.

Серед інших деталей, помічених у відео – центральна консоль з трьома дисплеями, на одному з яких можна розгледіти обриси купеподібного кросовера.

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