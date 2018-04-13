Не всякі інновації - корисні. Наприклад, співоча автодорога, зводила місцевих жителів з розуму.

Невелику ділянку автомобільної дороги, котра “грала” гімн Фрісландії, демонтували через скарги жителів, повз будинки котрих проходить траса.

Автодорога N357 проходить через сільську місцевість під назвою Йелсум. Короткий відрізок дороги зі спеціальним покриттям від контакту з шинами проїжджаючого автомобіля генерує звуки – частину регіонального гімну Фрісландії. Подібні “співочі” дороги є на різних світу, та, як правило, вони розташовані на віддалених ділянках магістралей. Призначення таких співочих доріг – спонукати водіїв знизити швидкість.

Здавалось би, цілком логічно розмістити такий звуковий обмежувач швидкості і на дорозі, що проходить повз село, однак місцевим жителям від цієї ідеї більше шкоди, ніж користі, повідомляє видання dutchnews.nl. Цю ділянку дороги було відкрито 6 квітня, а вже 10-го – демонтовано покриття, що є генератором звуків. Відмічається, що водії повністю ігнорували звуки, продовжуючи порушувати швидкісний режим руху, а коли шумовою ділянкою автомобілі рухались чередою, та ще й у обох напрямках – виникала жахлива какафонія, яка й зводила місцевих жителів з розуму.

“Фризький національний гімн дуже красивий, але слухати його 24 години на добу – нестерпно, я просто божеволію! Ви не можете знаходитись на вулиці і не можете спати ночами”, – розказав один з місцевих жителів, будинок якого знаходиться у 200 метрах від дороги, нідерландському виданню. Видання також відмічає, що поблизу Йелсума знаходиться база ВПС, але місцевих більше турбує автодорога, аніж злітаючі та сідаючі літаки. “Краще літаки, ніж це. Принаймі, вони завершують польоти о 17:00”, – каже інша жителька села.

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