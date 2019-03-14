В суботу, 16 березня 2019 рок має стартувати демонтаж Шулявского шляхопроводу. Рух по Проспекту Перемоги буде обмежено – об’їзд облаштують сусідніми вулицями.

“З 16 березня 2019 року в зв’язку із проведенням робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Вадима Гетьмана – Олександра Довженка та просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід) закривається рух тролейбусів маршрутів №№22,27,42 та вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту” сказано на офіційній сторінці Київпастрансу.

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Ремонт Шулявского шляхопроводу триватиме 17 місяців та коштуватиме бюджету близько 900 млн грн.