Черговий геніальний план для Boring Company.

Boring Company (“нудна/бурильна компанія”) отримала дозвіл на будівництво експериментального гаража з підземним виходом. З гаража автомобіль потрапляє прямо у швидкісний тунель, в якому немає заторів.

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Схоже, Ілон Маск задумав перетворити багатіїв на таких собі Бетменів з таємним виходом з гаража. Бурильна фірма Boring Company вже прокладає під містом мережу тунелей для Hyperloop, такі ж підземні траси можуть використовуватись для руху автомобілів. Доступ до беззаторових тунелей, звісно, буде не безкоштовний. Але ж як потрапити у тунель, якщо на поверхні можна потрапити у затор ледь виїхавши з гаража?

Дуже просто: прокопати вертикальну шахту з ліфтом та тунель до підземної магістралі! Може й не дуже просто, але точно можливо для людини, що зробила електромобілі популярними в усьому світі, запускає космічні кораблі і автомобілі у космос та розробляє безпілотні вантажівки.

Фото: Візуалізація проекту підземного виходу з гаража у транспортний тунель та вже збудований прохід Hyperloop / Mercury News, Boring Company

Нещодавно компанія придбала земельну ділянку у Каліфорнії та отримала дозвіл від місцевої влади на будівництво шахти, повідомляє Mercury News. На цьому місці й буде зведено гараж з підземним виходом прямо у тунель.

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