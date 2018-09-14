Черговий геніальний план для Boring Company.
Boring Company (“нудна/бурильна компанія”) отримала дозвіл на будівництво експериментального гаража з підземним виходом. З гаража автомобіль потрапляє прямо у швидкісний тунель, в якому немає заторів.
Також цікаво: Компанія Apple запатентувала розумні фари для автомобілів
Схоже, Ілон Маск задумав перетворити багатіїв на таких собі Бетменів з таємним виходом з гаража. Бурильна фірма Boring Company вже прокладає під містом мережу тунелей для Hyperloop, такі ж підземні траси можуть використовуватись для руху автомобілів. Доступ до беззаторових тунелей, звісно, буде не безкоштовний. Але ж як потрапити у тунель, якщо на поверхні можна потрапити у затор ледь виїхавши з гаража?
Дуже просто: прокопати вертикальну шахту з ліфтом та тунель до підземної магістралі! Може й не дуже просто, але точно можливо для людини, що зробила електромобілі популярними в усьому світі, запускає космічні кораблі і автомобілі у космос та розробляє безпілотні вантажівки.
Фото: Візуалізація проекту підземного виходу з гаража у транспортний тунель та вже збудований прохід Hyperloop / Mercury News, Boring Company
Нещодавно компанія придбала земельну ділянку у Каліфорнії та отримала дозвіл від місцевої влади на будівництво шахти, повідомляє Mercury News. На цьому місці й буде зведено гараж з підземним виходом прямо у тунель.
Також цікаво: Hyundai готує до випуску водневу вантажівку