Напередодні світової прем'єри шведська компанія розкрила детальну інформацію про нове покоління V60. Гібридних версій буде дві.

Компанія Volvo оприлюднила офіційну інформацію про новий універсал V60. Це перша модель Volvo на базі модульної платформи SPA, що буде пропонуватися з двома гібридними силовими установками, принаймні в Європі.

Перша – версія T6 Twin Engine AWD, котра пропонує потужність у 340 к.с. від бензинового та електроприводу, тоді як T8 Twin Engine AWD забезпечує 390 к.с. Асортимент двигунів також включатиме бензинові версії T5 та T6 та моделямі з дизельними двигунами – D3 та D4.

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Volvo V60 хоче встановити новий стандарт у сегменті преміум середнього розміру з його передовими технологіями, розкішним інтер'єром та передовими функціями зв'язку. Універсал буде оснащуватись повним списком функцій безпеки в стандартній комплектації. До них відносяться активні системи безпеки, відомі з більших моделей серії 90 та XC60, такі як City Safety з технологією Autobrake, напівавтономна система Pilot Assist та багато іншого.

Окрім традиційного придбання автомобіля, Volvo пропонує новий V60 за своєю новою програмою передплати Volvo Care, надаючи автомобіль за щомісячну плату замість права власності. Volvo Care наразі доступна у Німеччині, Італії, Норвегії, Польщі, Іспанії, Швеції, Великобританії та США. Очікується, що перші автомобілі Volvo V60 потраплять на європейські дороги цього літа.

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