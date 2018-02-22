Даніель Ріккардо, Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, Стофель Вандоорн чи Міка Хаккінен - будь-хто з них може стати вашим особистим пілотом на треку Формули-1 у Бахрейні. Таку можливість пропонує програма Formula 1 Pirelli Hot Laps.

Унікальну можливість дарує шанувальникам королівських перегонів програма Formula 1 Pirelli Hot Laps. Пілоти Формули катають усіх охочих гоночним треком на суперкарах Aston Martin Vantage та McLaren 720S. Звичайно, не безкоштовно.

Вперше долучитись до цьієї захоплюючої пригоди можна буде під час етапу Формули-1 у Бахрейні – Bahrain Grand Prix, що відбудеться на початку квітня. “Програма Pirelli Hot Laps дозволить шанувальникам Формули-1 отримати незабутній досвід їзди з реальною гоночною швидкостю на реальному треку. А також познайомитись з гонщиком", – говорить комерційний директор F1 Шон Братчес.

Вашим особистим пілотом за кермом McLaren 720S може бути Фернандо Алонсо чи Стофель Вандоорн, провідний тест-пілот Ландо Норріс чи посол бренду – Міка Хаккінен. Якщо ж вашим вибором стане Aston Martin Vantage, то пілотуватиме його Даніель Ріккардо або Макс Ферстаппен. Організатори обіцяють, що пізніше до складу зіркових пілотів та автомобілів приєднаються й інші.

Читати також: 520 "коней" з атмосферного двигуна - Porsche 911 GT3 RS 2019 вражає