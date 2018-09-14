Вартість автомобіля в США складатиме від $29 990 доларів.

Вартість найбільш популярного електромобіля у світі Nissan Leaf наступного року у США не зміниться. Незважаючи на новий модельний рік, змін у Ніссан Ліф 2019 майже не буде.

Споживачі чекали, що в 2019 році Nissan Leaf матиме версію зі збільшеним запасом ходу завдяки більш ємному акумулятору на 60 кВт*год та «швидкій зарядці». Вона мала проїжджати “більше 225 миль” (410 км). Однак після оголошення ціни стало ясно, що цього не станеться. У США базова версія Ніссан Ліф з позначкою S коштуватиме 29 990 доларів, модифікація SV - $ 32 490 USD, а SL - $ 36 200 USD.

Чи буде поставлятися Nissan Leaf 2019 в Україну офіційно, наразі невідомо – представництво японської компанії в даний час розглядає це питання.

Нагадаємо, що українці мають останній шанс придбати дешевий електромобіль.