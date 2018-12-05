Як тільки фірма отримає 100 замовлень – розпочнеться виробництво.

Раніше цього року Porsche представила Cayman GT4 Clubsport – готовий бойовий болід для участі в ралі. Коли ж він вийде?

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“Пілоти, команди, шанувальники – всі схвильовані”, сказав керівник Porsche Motorsport Франк-Штеффен Уоллізер Тopgearrussia. “Навіть перша п'ятірка пілотів WRC хочуть ним керувати. Це чистий задній привід і нереальний звук, який особливо гучний, коли автомобіль проїздить крізь ліс”.

Тестові версії спорткара були створені для вивчення попиту і перевірки машин у дії. Бос спортивного підрозділу зазначив, що для того, аби GT4 отримав зелене світло для виробництва, йому необхідно отримати на спорткар щонайменше 100 замовлень.

Із новим болідом Porsche сподівається домовитись з FIA про участь таких машин у гонках в класі RGT. Якщо GT4 отримає достатню кількість замовлень для виробництва ралійного автомобіля, то він буде змагатися в руках незалежних команд і пілотів. У власній же заводській команді для ралі Porsche не зацікавлена. Тож або 100, або нуль.

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