Ралійний джип візьме участь у перегонах Дакар-2019.

Компанія SsangYong представила ралійний болід Rexton DKR, з яким планує вистувати у ралі-рейді “Дакар” наступного року.

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Гоночний позашляховик побудований навколо хром-молібденової трубчастої рами і оснащений восьмициліндровим бензиновим двигуном потужністю 450 кінських сил. У парі з мотором працює шестиступінчаста секвентальная коробка передач Sadev з карбоновим трьохдисковим зчепленням, здатна перетравлювати до 1500 Нм крутного моменту. Ззаду встановлений диференціал Torsen. Привід у машини задній.

Фото: SsangYong Rexton DKR / SsangYong

Маса автомобіля становить 1900 кілограмів. Першу сотню він може набирати за 4,4 секунди, а максимальна швидкість сягає 195 кілометрів на годину.

Пілотом SsangYong Rexton DKR буде іспанський гонщик Оскар Фуертес, а штурманом – Дієго Вальєхо. Цей же екіпаж виступав на гоночному SsangYong Tivoli на торішньому “Дакарі”, де їм вдалось здобути лише 32 місце в загальному заліку.

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